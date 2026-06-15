＜宮里藍 サントリーレディス最終日◇14日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞桑木志帆が5月に行われた「Sky RKBレディスクラシック」に続き今季2勝目、通算5勝目を挙げた。4日間トータル19アンダーというスコアをに貢献した14本は、1年半ぶりの勝利となった4勝目から変化はなかった。【写真】デザインもお気に入り桑木志帆の入るパターはピレッティ激闘のすえに14位タイに入った前週の「全米女子オープン