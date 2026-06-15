6月12日に開幕したFIFAワールドカップ。試合の模様は、地上波（NHK、日本テレビ系、フジテレビ）とBSでの中継が予定されており、日本戦は全て地上波で見ることができる。一方、全104試合はスポーツ配信サービス「DAZN」でライブ配信されるが、こちらは有料サービスとなっており、料金表示について物議を醸すなど、騒動に発展した。こうしたケースが浮き彫りになるなか、ゴルフではそもそも地上波での中継が激減していることが問題