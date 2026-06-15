ショーン・トゥーロン氏は、テーラーメイドやキャロウェイの開発部門の上級副社長を歴任して特許多数を取得、現在は「トゥーロンゴルフ」で総指揮を執りながらデザインチームを率いている。今回、2026年モデルを引っ提げ来日し、新作のPRを兼ねたインタビューに応じて「パターフィッティングの重要性」をテーマに話したいと言う。【画像】世界一美しい!? 巨匠ショーン・トゥーロンの最新作まずは、マレットの新形状『モナコ』やブ