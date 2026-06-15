山下美夢有の妹、山下蘭が米国西海岸から自身のインスタグラムを3つ続けて更新した。1つ目はリビエラCCで開催されたメジャー大会「全米女子オープン」で姉を応援したこと。3つ目はロサンゼルスから南へ約200キロ離れたサンディエゴまで移動し、パドレスのホーム球場で野球観戦を楽しんだことだった。そして紹介する2つ目の投稿ではロス市内とその周辺を観光する写真を公開した。【写真】雰囲気が違う？ 髪を下ろした山下美夢有と妹