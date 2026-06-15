東京・港区のデジタル地域通貨「みなトクPAY」のポイント40万円相当をだまし取ったとして、15歳の少年が警視庁に逮捕されました。少年は、区が発送したポイント付与の通知を他人のポストから抜き取り、ポイントを申請していました。電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕されたのは、東京・港区の15歳の少年で、今年3月、港区のデジタル地域通貨「みなトクPAY」のアプリに他人名義のギフトコードを入力し、港区からポイント40万円相当を