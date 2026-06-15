横浜・八景島シーパラダイスは、8月1日にアトラクションエリア「プレジャーランド」の一部エリアをリニューアルし、アトラクション×AI×音楽が融合した新エリア『OTO-RACTION PARK』が誕生する。【画像】横浜・八景島シーパラダイスの新アトラクション「SONIC TUNE!」「ROCKY EAGLE」「Sound Wave」のビジュアル「プレジャーランド」は、日本で唯一海上を走行するローラーコースター「サーフコースター リヴァイアサン」や、2