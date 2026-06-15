気象台は、15日午後2時05分に、レベル３大雨警報を糸満市、八重瀬町に発表しました。本島中南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■那覇市●レベル２大雨注意報■宜野湾市●レベル２大雨注意報■浦添市●レベル２大雨注意報【発表】■糸満市●レベル３大雨警報【発表】■沖縄市●レベル３大雨警報■豊見城市●レベル２大雨注意報■うるま市●レベル２大雨注意報■南城市●レベル３大雨