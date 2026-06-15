NHKの『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが6月14日、ブログを更新。10年前にドラゴンクエスト（ドラクエ）の日本酒を飲んだ記憶を振り返りました。【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん「そういえばお酒飲んでないなぁ〜」「ALSの進行とバタバタしていたからってちょっと弱気な感じでした♪」【ニャンちゅう】津久井