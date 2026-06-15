将棋の王座のタイトルを獲得した経験がある人気棋士の中村太地八段（３８）が一般の女性と結婚したと１５日、日本将棋連盟が発表した。取材に対し、中村八段は「４０歳を前に結婚できて、不思議な気持ちでもあり、とてもうれしい。良い将棋が指せるよう努力したい」と話した。２００６年４月に１７歳でプロ入りした中村八段は、棋士として公式戦で高勝率を上げるなか、早稲田大学政治経済学部に進学した。学業では論文コンクー