テネシー州ナッシュビルで練習を応援する日本チームサポーター＝8日/Alan Poizner/Imagn Images/Reuters（CNN）今年のサッカーワールドカップ（W杯）北中米大会に出場する48チームの成績は誰にも予測できない。しかし日本が最も整然としたチームになることに賭ければ、間違いなく勝つ。日本人がそこにいたことさえ気づかないかもしれない。異文化リーダーシップに詳しいミチキモーガンワールドワイド創業者のモーガンのぞみ最高経