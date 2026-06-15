パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは6月12日から、majicaアプリ会員限定「超マジ還元祭」内の企画として、食品・日用品など20〜100品を"1年前の価格"にクーポンで値下げする「買い物チートデー」を国内グループ店舗(ドン・キホーテ、MEGA ドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ等)で実施している。買い物チートデー5月29日より実施している超マジ還元祭では、物価高により日々の買い物負担が高まる中、食品・日用