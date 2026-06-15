ヨックモックは6月19日、「クーシェ(COO-CHE)」(780円)をヨックモック 東京駅一番街店で発売する。「クーシェ(COO-CHE)」(780円)○"割る・混ぜる・味わう"を楽しむ体験型デザート「クーシェ(COO-CHE)」(780円)ヨックモックを象徴するシガールから着想を得て誕生したクーシェ。長年親しまれてきたラングドシャーのおいしさを、これまでとは少し違った形で楽しんほしいという想いから生まれた。シガールを思わせる見た目に加え、ヨッ