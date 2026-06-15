【モデルプレス＝2026/06/15】女優の吉瀬美智子が6月13日、自身のInstagramを更新。自宅のお手洗いを公開し、反響を呼んでいる。【写真】50歳ベストマザー賞受賞女優「見たことない」高級感溢れる自宅お手洗い◆吉瀬美智子、自宅お手洗い公開吉瀬は「カウンターテーブルをカットした部分はお手洗いの棚へ」「最後まで無駄なく使い切れて大満足」とつづり、自宅のお手洗いの写真を投稿。前日の投稿で紹介したキッチンの一枚板カウン