【モデルプレス＝2026/06/15】Snow Manの渡辺翔太が14日、自身のInstagramストーリーズを更新。宮舘涼太から贈られた祝い花を公開した。【写真】スノ渡辺翔太、雰囲気ガラリなピーターパン役衣装姿◆渡辺翔太、宮舘涼太から贈られた祝い花公開女優の芳根京子と共にW主演を務める「ウェンディ＆ピーターパン」（東京・THEATER MILANO-Zaにて上演中）に出演中の渡辺はこの日「thankyou だてさま」と添えて、宮舘から贈られた祝い花を