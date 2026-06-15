高松刑務所 高松刑務所は、刑事事件で起訴されて勾留されていた被告の男が死亡したと発表しました。男は自殺したとみられています。 高松刑務所によりますと、14日午前3時ごろ、刑事事件で起訴されて勾留されていた30代の被告の男が1人部屋の中で意識を失っているところを、巡回中の職員が見つけました。 男は発見時、長袖シャツで首を吊った状態でした。男は病院に搬送されましたが、午前4時20分ごろに死亡が確認されま