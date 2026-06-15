秋田朝日放送 気象台は１５日午後０時４０分、レベル４土砂災害危険警報を秋田県の鹿角市と小坂町に発表しました。命に危険を及ぼす土砂災害の恐れが高まっていて、厳重な警戒が必要です。 危険警報が出ている地域の崖の近くや谷の出口などに住んでいる人は、山や崖から離れるなどし、避難指示が発表されていなくても早めの避難を心がけてください。 秋田地方気象台によりますと、レベル４危険警報が出されるのは５月２