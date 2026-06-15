「Traillii Ultra IEM System」 オリオラスジャパンは、イヤフォンを本格的なマルチアンプスピーカー構造と同様の音響システムとして再定義したというリファレンスIEM(インイヤーモニター)システム「Traillii Ultra IEM System」を、6月13日に発売した。価格はオープンで、市場想定価格は1,593,900円前後。 「イヤフォンをどう鳴らすか」という従来の発想を超え「音をどう整え、どう扱うか」