◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２ー２オランダ（１４日、ダラス競技場）サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑がＮＨＫの中継解説を務め、話題になっている。ＮＨＫは公式サイトでオランダ戦での“本田語録”を特集し、紹介した。サイトでは「本田圭佑さん【日本対オランダ・解説語録】リスト」と題し、本田のコメントを並べて掲載。「解説の機械があるんですけどシステムなにひとつわかりません！」「相手の１１番