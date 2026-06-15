「梅干しを手作りしてみたいけれど難しそう…」と思っている人へ。じつは、保存袋を使えば特別な道具がなくても気軽に挑戦できます。今回は、少量から作れる手軽な梅干しレシピを2つご紹介します。今年こそ梅しごとデビューを叶えてみませんか？ ▼梅干し作りに「重し」っているの？という疑問を解消 保存袋だけで作れて、大きな容器がなくてもOK。初心者でも気軽に始めやすい定番レシピです。 ▼塩分10％の減塩でヘルシーかつ