男性5人組「M！LK」の塩崎太智（25）が15日までに自身のインスタグラムを更新。日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」（日曜後7・58）への出演を喜びいっぱいにつづった。塩崎は14日放送の「イッテQ！」に出演。お祭り男のお笑いタレントの宮川大輔と共にカナダ・サレーで開催されたホットドッグ大食い大会に参加した。2年前に開催された新メンバーオーディションに落選していたといい、念願の「イッテQ」出演に「この企画