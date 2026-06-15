女優の福本莉子（25）と俳優の菅生新樹（26）が15日、都内のNHKで行われたNHKプレミアムドラマ「勿忘草（わすれなぐさ）の咲く町で〜安曇野診療記〜」（日曜午後10時、NHK・BS）の取材会に出席した。6月28日から全8話放送予定で、主演の福本は看護師、菅生は新人研修医の役を務め、高齢者医療の現実に直面する、地方の総合病院を舞台にしたドラマ。福本は「テーマは重いですが、自然の美しさもありますし、前向きになれるような作