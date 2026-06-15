【「別冊少年チャンピオン」7月号】 6月15日 発売 価格：780円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ雑誌「別冊少年チャンピオン」7月号を本日6月15日に発売した。価格は780円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙とセンターカラーには、「WORST外伝 ドクロ」が登場。付録では「クローズ」「WORST」の正統続編「ダストランド」の単行本1巻発売を記