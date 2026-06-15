【第59話】 6月15日 公開 第59話を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月15日、龍大和氏によるマンガ「俺の指先で濡れる世界」第59話「男性開放」をヤンマガWebにて公開した。 第59話では、カズヤとの行為を経たララが、男性を解放することを決める。その後、カズヤは男として初の村長となっており……。 ヤンマガWeb「俺の指先で濡れる世界」のページ