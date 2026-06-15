夢庵では、気象庁が発表する東京都東京地方の降水確率が80％以上の日に割引クーポンを夢庵公式Xアカウントで配信しています。8％オフはお得...！2026年6月15日に、8％割引になる雨の日クーポンが配信されました。有効期限は当日中です。チラシやアプリ等のメニュークーポンと併用すると、さらにお得に食事が楽しめます。クーポンは店内飲食限定。他の％割引券との併用はできません。会計時にクーポンを提示、またはセルフレジで読