6月15日、シーホース三河は、西田公陽が徳島ガンバロウズへ期限付移籍することを発表した。移籍期限は2026年7月1日から2027年5月31日までとなる。 徳島県出身で25歳の西田は、184センチ83キロのシューティングガード。東海大学在学中の2023－24シーズンに特別指定選手として三河へ加入し、2024－25シーズンからプロ契約を結んだ。2025－26シーズンは三河でB1