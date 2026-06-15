日本電技が大幅続伸している。この日、食品工場向け監視制御システム構築を主力とするケーイーエンジニアリング（東京都新宿区）から、情報処理システムの設計及び開発事業、制御装置（制御盤、操作盤、センサー類）の設計、製作及びソフトウェアの設計販売並びにこれに関連する事業を譲受すると発表しており、好材料視されている。 同社は、産業システム関連事業における事業戦略として「中央監視システ