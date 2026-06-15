午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１４１、値下がり銘柄数は３８０、変わらずは３４銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位に金属製品、空運、建設、電気機器など。値下がりで目立つのは鉱業、海運、食料など。 出所：MINKABU PRESS