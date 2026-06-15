大日本印刷が後場一段高となっている。同社はきょう、講談社（東京都文京区）などと、インドのデリーに合弁で出版社「ＫｏｄａｎｓｈａＩｎｄｉａ」を７月に設立すると発表。これが株価を刺激しているようだ。 出資比率は、講談社が８１％、大日印が１４％、ＩＪ懸け橋サービシス（デリー）が５％で、今秋から事業を開始する予定。ＫｏｄａｎｓｈａＩｎｄｉａは、講談社の漫画などのコンテンツについ