ルートートは全国の20〜60代女性500人を対象に「夏の外出と暑さ対策に関する調査」を実施しました。この調査結果を受け、「楽しいお出かけ」を提案するトートバッグ専門ブランド「ROOTOTE（ルートート）」は6月5日より、夏の外出時の困りごとを解決し、お出かけを楽しくするトートを集めた「#夏こそトート」フェアを開催しています。【開催店舗・商品詳細はこちら】https://rootote.jp/natsukosotote2026/※店舗により取扱商品や入