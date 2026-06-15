銀座ロフトは6月9日〜29日の期間、小嶋陽菜さんがクリエイティブディレクターを務めるビューティーブランド「Her lip to BEAUTY」のPOP UP SHOPを開催しています。これからのシーズンに纏いたくなる、華やかで洗練されたローズの香りの「ROSE BLANCHE」の世界観を表現した売場に、Her lip to BEAUTYのランナップが並びます。さらに、POP UP SHOP限定アイテムも登場。数量限定でローズシュシュがもらえる購入者プレゼントも実施しま