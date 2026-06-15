みなさん、こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。お仕事終わりにふらっとコンビニに立ち寄った時、ちょっと贅沢な気分になれるご褒美があると、それだけで1日の疲れがパッと吹き飛びますよね。今回は、2026年6月16日（火）から全国のファミリーマートでスタートする、大人気紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修の「アフタヌーンティーフェア」を一足先に試したのでご紹介します！過去最多の全28種類がそろう