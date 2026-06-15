パソコン専門店ドスパラ（株式会社サードウェーブ）は、フォトグラファーのコムロミホ氏を講師に迎えた「第16回DCPフォトウォーク in 仙台」を7月4日（土）に開催する。参加費は無料で、先着15名を募集している。 DCPフォトウォーク初となる宮城県での開催。仙台駅周辺を舞台に、仙台朝市や壱弐参（いろは）横丁を巡る。スナップの撮り方や構図の作り方など、コムロミホ氏から直接アドバイスを