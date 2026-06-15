【写真】ネイビースーツを着こなす目黒蓮／『トリリオンゲーム』オフショット Prime Videoの公式SNSが更新。目黒蓮（Snow Man）が主演を務めたドラマ『トリリオンゲーム』の見放題配信開始が告知され、あらためて注目を集めている。 ■目黒蓮主演『トリリオンゲーム』の見放題配信開始 公開されたビジュアルには、目黒演じる天王寺陽（ハル）を中心に、佐野勇斗演じる平学（ガク）ら主要キャ