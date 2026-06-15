【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEがMCを務める『テレビ×ミセス』。 6月15日放送のゲストに、AIが登場する。 ■【名曲×ミセス】AIがゲストに登場 今回は特別なオープニングで番組がスタート。「名曲×ミセス」のゲストアーティストにAIを迎え、名曲「Story」を奇跡のコラボで届ける。歌詞の背景にあるAIの想いや彼女の人生にミセスが深く迫っていく。さらに、人気企画の「大人