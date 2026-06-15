15日14時現在の日経平均株価は前週末比3210.31円（4.86％）高の6万9230.35円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1141、値下がりは380、変わらずは34と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を518.92円押し上げている。次いでＳＢＧ が501.22円、アドテスト が416.34円、イビデン が230.30円、キオクシア が228.08円と続く。 マイナス寄与度