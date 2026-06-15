15日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝160円05銭前後と、前週末午後5時時点に比べ23銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝185円86銭前後と47銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース