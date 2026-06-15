サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会の日本対オランダの試合後に、日本のサポーターがスタンドのごみを拾ったことが中国のネット上で議論を呼んでいる。15日に行われた試合は、後半5分にオランダがファン・ダイクのヘディングシュートで先制するも、同12分に日本が中村敬斗のミドルシュートで同点に追い付く。同19分にはサマーフィルのゴールでオランダが勝ち越したが、同44分に途中出場の小川航基のヘディングが鎌田大地の