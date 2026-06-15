F1™︎第7戦バルセロナ・カタロニアグランプリは、例年より開催時期が遅く気温が高くなっており、タイヤへのダメージがレースに影響を与える可能性が見込まれた。予選では、メルセデスのキミ・アントネッリが2026シーズン初のフロントロウ落ちとなる3番手。2番手はフェラーリ移籍後初のフロントロウを獲得したルイス・ハミルトン。ポールポジションを獲得したのはメルセデスのジョージ・ラッセル。チャンピオンシップを