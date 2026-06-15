日本将棋連盟は15日、中村太地八段（38）の結婚を発表した。相手の氏名などは公表していない。中村は同連盟を通じ「日頃より温かいご声援を賜り、心より御礼申し上げます。私事で恐縮ではございますが、このたび結婚いたしました。これまで以上に研鑽を重ね、良い将棋が指せるようより一層盤上に全力を尽くしてまいります。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます」のコメントを発表した。東京都出身の中村