つばさレコーズのつばさ男子プロダクション所属ボーイズグループ「世が世なら！！！」が、９月４日に新メンバーを迎え、新体制としてスタートを切ることを１４日、発表した。同日に池袋・サンシャインシティ噴水広場にて「新体制お披露目フリーライブ」を開催する。また、公式ファンクラブで新しいグループ名も募集する。新たな船出を記念し、公式ファンクラブに加入しているファンから新しいグループ名を募集する公募企画。フ