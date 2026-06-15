女優でモデル、そしてキックボクサーでもある宮原華音（30）が15日までに自身のインスタグラムを更新。黒ブラトップ＆レザーパンツ、ブーツの戦闘服姿を披露した。「お知らせこの度、フマキラーワンショット未来『BPI』篇のTVCMに出演させていただいております！」と、パワフル噴射で飛び回るハエや蚊、素早いゴキブリをしっかり直撃するといううたい文句の「フマキラーワンショット未来BPI」のCMに出演することを報告。黒