サッカー元イングランド代表のデビッド・ベッカム氏が１４日（日本時間１５日）、自身のインスタグラムに新規投稿。北中米Ｗ杯を観戦した様子を公開したが、イケオジぶりに注目が集まった。米国−パラグアイ戦をスタンドから観戦したベッカム氏。「米国でＷ杯が始まった。おめでとうございます」とつづり、２ショット写真や会場の様子をアップした。２００２年の日韓Ｗ杯で大注目を集めたイケメン戦士も現在は５１歳。実業家と