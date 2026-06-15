FIFAワールドカップ2026で、日本がグループステージで戦うスウェーデンとチュニジアが14日（日本時間15日）対戦し、スウェーデンが5対1とチュニジアを圧倒した。スウェーデンは、アフリカ予選10試合を無失点と堅守を誇っていたチュニジアから、リバプール所属のイサク選手らヨーロッパの強豪クラブで活躍するストライカーが活躍し、大会を最高の形でスタートさせた。日本時間26日午前8時から行われる日本の第3戦は、手強い相手との