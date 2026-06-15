1次リーグF組サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。強豪国と堂々と渡り合った日本にあった逆境を米メディアが紹介。「日本はやっかいなチームになるだろう」と称えている。強豪オランダに2度リードを許すも追いつき、貴重な勝ち点1を得た日本。開催国の1つ米国のスポーツ専門局「ESPN」のサッカー専門Xは「ミ