日本とドローのオランダ、W杯で初めての屈辱とは？サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦を迎え、オランダと2-2で引き分けた。米国のデータ分析会社「Opta」は、オランダ代表が初めて味わった屈辱を紹介。ファンから驚きの声が上がっている。この試合、日本はオランダに2度リードされながら追いついた。1-2の後半43分には小川のヘディングシュート