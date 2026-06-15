北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦、スウェーデン―チュニジアの一戦が14日（日本時間15日）、メキシコのエスタディオ・モンテレイで行われ、スウェーデンが5-1で快勝した。同組の日本はオランダと2-2でドロー発進。ライバル国の大勝スタートを受け、ネット上ではある懸念が浮かんでいる。スウェーデンは前半7分、アヤリがミドルシュートを決めて幸先よく先制。さらに同30分、アレクサ