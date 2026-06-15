「Ｗｏｗシグナル」を日本でも来年８月からついに一斉観測！異星人の存在が、明らかになるかもしれない――。「地球以外にも知的生命はいます。彼らがどこにいるのか解明したいです」こう語るのは、地球外知的生命探査の第一人者で兵庫県立大学の天文学者・鳴沢真也（なるさわしんや）氏（61）だ（以下、コメントは同氏）。米国防総省は５月から、未確認異常現象（ＵＡＰ）の写真や極秘文書の順次公開を開始。２週間で10億回以上ア