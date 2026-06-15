NFL選手のウィンストンはFOXスポーツの特派員としてW杯を取材日本代表は6月14日、北中米共催ワールドカップ（W杯）初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。試合後に日本代表サポーターがスタンドでゴミ拾いを実施。その中にアメリカンフットボールのプロ選手が参加していたとして、海外メディアで話題となっている。米メディア「スポーツ・イラストレイテッド」によると、NFLのニューヨーク・ジャイアンツに所属するジ