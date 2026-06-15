歌手の森高千里が14日、自身のインスタグラムを更新。ツアーの初日を終えたことを写真とともに報告し、反響を呼んでいる。 【写真】57歳で着こなせるのがスゴい丈奇跡！永遠！森高だけ時間止まってる 14日の埼玉県・サンシティ越谷市民ホールから「エスプレッソ SUMMER tour」をスタートした森高。まずは「約半年ぶりのツアー、待っててくださってありがとうございます。皆さんのワクワクやドキ