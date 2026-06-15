中島健人 ブルガリのアンバサダーである中島健人が、メゾンの新たな旗艦店のオープンを記念し、ブルガリ 心斎橋へ訪れ、クラフツマンシップ、アート、そしてイタリアの神髄が織りなす魅惑的な世界を体験した。【写真】中島健人「ブルガリ 心斎橋」でメゾンの世界観を体験2026年6月15日、大阪-壮麗なローマのハイジュエラーであるブルガリは、活気あふれる大阪・心斎橋の中心地に「ブルガリ 心斎橋」を2026年6月13日